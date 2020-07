Die Nachfrage nach Sachwertbeteiligungen bei FondsDISCOUNT.de nimmt wieder an Fahrt auf. Was es Neues von den Emissionshäusern zu berichten gibt, erfahren Sie wie immer kurz und bündig in unserem Ticker.DEGAG: 5%-Disagio-Aktion noch bis zum 31.Juli 2020Positive News von der Deutsche Grundbesitz AG (DEGAG): Wie das Unternehmen erläutert, wird seit Beginn dieses Jahres das Portfolio Core plus gemanagt. Gezielte Renovierungs- und Managementmaßnahmen sowie der Aufbau einer eigenen Objektverwaltung haben demzufolge den Wert der Objekte gesteigert. Die Mieten im Bereich Neuvermietungen konnten wie in der Kalkulation vorgesehen an mehreren Standorten angehoben werden: Lag die Durchschnittsmiete anfänglich bei 4,61 Euro/qm werden nun 8,00 Euro/qm veranschlagt. Die Gesellschaft geht aktuell davon aus, dass der Wert des gesamten Portfolios mit den neuen stabilen höheren Einnahmen nach Abschluss der Aufwertungsmaßnahmen innerhalb von zwölf Monaten um mindestens rund 200 Millionen Euro steigen wird. Anleger, die sich jetzt für eine Zeichnung der DEGAG-Genussrechte entscheiden, profitieren zudem von einer Disagio-Aktion: Bis zum 31. Juli 2020 zeichnen Sie über FondsDISCOUNT.de mit 5 Prozent Disagio!

