BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass in der nächsten Zeit wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmenskredite zu einer Bankenkrise kommen wird. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nicht davon ausgehen, hier in irgend einer Form der Bankenkrise in den nächsten Monaten hineinzurutschen", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Ossig bei einem Pressegespräch.

Die deutschen Banken seien deutlich weniger durch faule Kredite belastet als andere Geldhäuser international. "Wir haben hier deutlich geringere Probleme aus der Vergangenheit geerbt", betonte er. Das existierende Portfolio an ausgefallenen Krediten deutscher Banken sei im europäischen Vergleich gering. "Die deutschen Banken gehen mit vergleichsweise sauberen Büchern in diese neue Phase hinein." Die Eigenkapitalausstattung sei deutlich besser als noch vor zehn oder zwölf Jahren. Die europäische Bankenaufsicht habe zudem viel getan, um Puffer freizusetzen, den Banken stünden "hohe dreistellige Milliardenbeträge an Kapitalpuffern" zur Verfügung.

Die Zahl der im Zuge des Corona-Hilfspakets gestundeten Raten- und Baukrediten sei zudem im Verlauf der drei Monate, in denen eine solche Stundung möglich war, "sehr nach unten gegangen", erklärte der andere Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid. Ende Juni war diese Möglichkeit ausgelaufen. Für eine etwaige Verlängerung gebe es keinen Handlungsbedarf. Von den Stundungen betroffen seien zwischen 1 bis 2 Prozent und 5 bis 6 Prozent des jeweiligen Bestandes der einzelnen Banken.

Über eine mögliche Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht über den 1. Oktober hinaus fänden derzeit Gespräche statt, sagte Krautscheid weiter. Dies könne aber auch auf geänderte Regularien hinauslaufen. "Man kann diese Probleme nicht beliebig verschieben", betonte er.

July 15, 2020

