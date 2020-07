ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Kosteneinsparungen hätten einen schwächeren Umsatz weitgehend ausgeglichen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk sei sehr gut und dürfte positive Rückschlüsse auch auf die Geschäfte anderer Baustoffproduzenten zulassen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 15:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

