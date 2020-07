Stuttgart (ots) - ma 2020 Audio II: 5,96 Millionen Menschen im Sendegebiet hören die Radioprogramme des SWR / SWR3 ist bundesweit die Nummer eins mit 3,60 Millionen Hörer*innenBaden-Baden, Mainz, Stuttgart. Die Radioprogramme des Südwestrundfunks (SWR) sind weiterhin führend in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bis Freitag täglich 5,96 Millionen Menschen ein Radioprogramm des SWR ein. Bundesweit sind es 7,06 Millionen Hörer*innen. Das belegt die heute (15. Juli 2020) veröffentlichte Media-Analyse "ma 2020 Audio II".SWR Intendant Kai Gniffke: "In den vergangenen Monaten haben wir noch stärker als bisher gemerkt, welch wichtige Rolle unsere Radioprogramme im Alltag haben. In Krisenzeiten zeigt sich, welchen Anbietern die Menschen vertrauen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind das die Radioprogramme des SWR. Wir kommen damit unserem Auftrag nach, jederzeit die neuesten Nachrichten und bedeutende Entwicklungen zu thematisieren und ein verlässlicher Begleiter im Leben vieler Menschen im Südwesten zu sein - von jung bis alt."SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,28 Millionen Menschen. Es ist damit erneut das meistgehörte Landesprogramm in Baden-Württemberg. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg 1,38 Millionen Hörer*innen.SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 490.000 Hörer*innen in Rheinland-Pfalz. Im Bundesgebiet hören 676.000 Menschen das Programm.SWR2 erreicht täglich 366.000 Hörer*innen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das Kulturprogramm schalten bundesweit 407.000 Menschen ein.Das beliebteste Radioprogramm in Deutschland ist SWR3. 3,60 Millionen Menschen im Bundesgebiet hören täglich das Programm. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schalten 2,97 Millionen Hörer*innen SWR3 ein.SWR4 Baden-Württemberg erreicht täglich 1,10 Millionen Menschen im Land. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,23 Millionen Hörer*innen.SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 395.000 Menschen in Rheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreicht deutschlandweit 541.000 Menschen.DASDING/UnserDing hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz täglich 319.000 Menschen. Bundesweit hat das junge Programm täglich 415.000 Hörer*innen.SWR Aktuell schalten im Sendegebiet täglich 113.000 Hörer*innen ein.Die ma Audio ist die Leitwährung für die Radionutzung in Deutschland. Für die "ma 2020 Audio II" befragte die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma) die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren.Fotos bei ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4652627