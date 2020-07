Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts016/15.07.2020/11:25) - Professionelles Marketing wird von B2B-Unternehmen zunehmend als entscheidender Faktor gesehen. Gleichzeitig existieren in der gängigen Hochschullehre sowie unter den Weiterbildungen kaum Angebote zur Spezialisierung auf das B2B-Marketing. Ein neuer Hochschulzertifikatskurs des Fachmediums "marconomy", in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk), schließt diese Lücke. In sechs Modulen und insgesamt 15 Einheiten deckt der Kurs alle relevante Themengebiete des B2B-Marketings aus Lehre, Forschung und Praxis ab: Von den Grundlagen des B2B-Marketings, über das Customer Journey Management, bis hin zur Positionierung des Marketings im Unternehmen. Die Teilnehmer lernen, wie sie die komplexen Herausforderungen des modernen B2B-Marketings meistern können. "Hochschulische Weiterbildungsangebote, zum Beispiel Hochschulzertifikate, fördern die Innovationsfähigkeit und vermitteln Reflexions- und Problemlösungskompetenzen, sorgen für eine Erweiterung von Wissensbeständen und den Transfer wissenschaftlichen Wissens in die berufliche Praxis", so Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der hwtk mit Sitz in Berlin: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ,marconomy' in der hochschulischen Weiterbildung und insbesondere mit der Referentin und Hochschuldozentin Dipl. Betriebswirtin Gabriele Geiger für den neuen Zertifikatskurs B2B Marketing." "Mit dem Zertifikatskurs geben wir dem B2B-Marketing die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wir werden zentrale Aspekte eines modernen Marketings beleuchten: Angefangen von Marke und Markenführung, über die Gestaltung einer modernen Customer Journey, einem ganzheitlichen Kampagnenmanagement bis hin zu Marketing Automation und Leadmanagement", verdeutlicht die Referentin und Hochschuldozentin Gabriele Geiger: "Neben der Theorie wird die Praxis nicht zu kurz kommen: Spannende Best-Practices, interaktive Module und moderne Tools geben Impulse für die direkte Anwendung im beruflichen Umfeld." Doch nicht nur die Teilnehmer profitieren von der in dieser Form einzigartigen Kooperation. "Mit dem ,Zertifikatskurs B2B Marketing' bieten wir Unternehmen erstmals die Möglichkeit, ihre Marketing-Mitarbeiter durch eine Hochschule zertifizieren zu lassen. Durch die Praxisnähe von 'marconomy' und die Lehr-Kompetenz der Hochschule werden Young Professionals, Quereinsteiger und erfahrene Marketer optimal für die Vermarktung von komplexen Produkten und anspruchsvollen Zielgruppen aus- und weitergebildet", so Julia Oppelt, Head of "marconomy": "Wir freuen uns, eine ausgewiesene B2B-Marketing-Expertin als Referentin im Boot zu haben. Als erfahrene Dozentin weiß sie nicht nur um die Theorie, sondern ist in ihrer Funktion als Director of Global Marketing in einem Engineering-Software-Unternehmen auch ein absolutes Ass in der praktischen Umsetzung." Der Zertifikatskurs "B2B Marketing" wendet sich an Berufseinsteiger in B2B-Marketing-Positionen, aber auch an Marketer, die sich stärker in Richtung B2B orientieren möchten sowie an Studierende, Trainees oder Auszubildende mit Fokus Marketing. Der Kurs kann auch als berufsbegleitende Weiterbildung absolviert werden, die Teilnehmer erhalten bei erfolgreichem Abschluss ein Hochschulzertifikat. Anmeldung und alle aktuellen Termine finden Sie hier: https://www.b2bmarketing-zertifikat.de Weiteres Bildmaterial sowie die Portraitfotos der zitierten Personen können Sie per E-Mail über pressestelle@vogel.de anfordern. "marconomy" - das Fachmedium für B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Mit dem Fachportal www.marconomy.de, den Fachkongressen (Lead Management Summit, B2B Marketing Days, Barcamptour) sowie dem Angebot zur beruflichen Weiterbildung zeigt marconomy, wie Trends aus dem Consumer-Bereich auch in B2B-Unternehmen Anwendung finden. Das Fachmedium hat damit eine Community geschaffen, die branchenübergreifenden Input für die beruflichen Herausforderungen von Marketing-, Kommunikations-, und Vertriebs-Verantwortlichen aus Industrie- und Technologieunternehmen garantiert. https://www.marconomy.de Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. http://vogel.de Die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (hwtk) ist eine staatlich anerkannte private Hochschule mit Sitz in Berlin. Sie bietet managementorientierte Bachelor- & Masterstudiengänge in drei Modellen an: Präsenzstudium, Duales Studium und Fernstudium. Ihr hohes Maß an Kundenorientierung und der Fokus auf der "geteilten Woche", ermöglichen den Studierenden beispielsweise Studium und Beruf flexibel zu verbinden. https://www.hwtk.de (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200715016

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 05:25 ET (09:25 GMT)