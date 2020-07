BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG hat einen Milliardenauftrag für 30 neue ICE-Hochgeschwindigkeits an Siemens Mobility vergeben. Wie beide Seiten mitteilten, werden insgesamt 1 Milliarde Euro investiert. Damit stehen ab 2022 im Fernverkehr der Bahn 13.000 neue Sitze zur Verfügung. Die DB hatte die Ausschreibung Ende 2019 gestartet, nachdem der Bund angekündigt hatte, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets ab Anfang 2020 zu senken.

"Die Bahn investiert auf Rekordniveau in neue Züge", erklärte Bahn-Chef Richard Lutz. Die Fahrzeuge sollen zuerst auf Linien zwischen Nordrhein-Westfalen und München zum Einsatz kommen, die über die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main führen. Gefertigt wird die Flotte auf der bewährten Plattform des ICE 3 an Siemens-Standorten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Österreich. "Siemens und die DB verbindet eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft", erklärte Siemens-Vizevorstandschef Roland Busch.

