BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will Unternehmen strenger bei Vertragsabschlüssen mit Kunden regulieren. "Verbraucher werden immer noch viel zu häufig über den Tisch gezogen", erklärte sie anlässlich der Verabschiedung des Verbraucherpolitischen Berichts 2020 im Kabinett. "Mein Gesetzentwurf für faire Verbraucherverträge muss jetzt zügig im Kabinett verabschiedet werden und ins parlamentarische Verfahren kommen."

Ziel sei es, die "unfaire Praxis überlanger Vertragslaufzeiten und telefonisch untergeschobener Verträge" endlich zu beenden, so Lambrecht. Konkret sieht der bereits seit Januar vorgelegte Referentenentwurf aus ihrem Haus vor, dass Kunden im Energiesektor einem Vertrag am Telefon zunächst noch bestätigen müssen. Auch muss die Einwilligung in Telefonwerbung besser dokumentiert werden.

Mit Blick auf künstliche Intelligenz wird in dem Bericht ein klarer Regulierungsrahmen gefordert, der die europäischen Grundwerte und individuellen Grundrechte schützt. Internetplattformen müssten mit Blick auf Verbraucherrechte zudem stärker zur Verantwortung gezogen werden.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch auch eine Regelung, wonach das Meldewesen bürgerfreundlicher und digitaler werden soll. Länderübergreifende Datenabrufe sollen nicht mehr manuell, sondern automatisiert möglich sein, erklärte dazu Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU). Bürger sollen zudem künftig die Möglichkeit erhalten, die eigenen Meldedaten über ein Onlineportal abzurufen.

July 15, 2020

