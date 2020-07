Googles Abo für Android-Apps und -Spiele startet jetzt auch in Deutschland. Wir verraten euch, was ihr von dem Play-Pass genannten Angebot erwarten könnt und wie viel Geld Google dafür haben will. Googles Play-Pass startet jetzt auch in Deutschland. Über das wahlweise monatlich oder jährlich zahlbare Abonnement erhaltet ihr Zugriff auf mehrere hundert Spiele und Apps für die Android-Plattform. Wer sich für eine monatliche Zahlung entscheidet, wird 4,99 Euro pro Monat bezahlen müssen. Bei der jährlichen Zahlweise sind es 29,99 Euro. Die in dem Abo enthaltenen Spiele und Apps sind laut ...

