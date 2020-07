FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von neuer Corona-Impfstoff-Hoffnung hat der Dax am Mittwoch ein neues Hoch seit dem Corona-Crash im Februar erklommen. Zur frühen Mittagszeit schaffte es der Leitindex zuerst über bisherige Widerstände, die ihn im Juli davon abgehalten hatten. Er legte dann stetig weiter zu bis auf 12 957 Punkte in der Spitze. Zuletzt wurde der Leitindex 1,95 Prozent höher notiert bei 12 944,94 Punkten.



Als Treiber wird vor allem auf ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna verwiesen, aber auch auf die Hoffnung auf Notenbankhilfen und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison. Als nächste wichtige Marke gelten nun die 13 000 Punkte, unter die der Leitindex im Februar in der Frühphase des Virusausbruchs gerutscht war. Zum bisherigen Rekord von 13 795 Punkten, den der Dax kurz vor Corona markierte, fehlen derzeit nur noch 6,6 Prozent./tih/jha/

