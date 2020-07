Zudem erwartet die Firma, das sich am neuen Standort aufgrund der neuen Lagersystematik (vertikale Lagersysteme und ein höherer Automatisierungsgrad) die Waren schneller kommissionieren lassen. Das neue Distributionszentrum mit 3.700 m2 Lagerfläche bietet jetzt nicht nur dreimal so viele Lagermöglichkeiten wie am bisherigen Standort. Erstmals wurden auch 2.100 m2 Wareneingangs- und Versandfläche geschaffen, was den gesamten Logistikprozess vereinfacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...