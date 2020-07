DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.232,25 +1,21% -0,04% Euro-Stoxx-50 3.381,27 +1,80% -9,72% Stoxx-50 3.087,80 +1,67% -9,26% DAX 12.925,61 +1,80% -2,44% FTSE 6.288,76 +1,76% -18,07% CAC 5.120,75 +2,26% -14,34% Nikkei-225 22.945,50 +1,59% -3,01% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,13% -0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,82 40,29 +1,3% 0,53 -30,0% Brent/ICE 43,49 42,90 +1,4% 0,59 -30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,44 1.807,90 -0,1% -1,47 +19,1% Silber (Spot) 19,32 19,18 +0,8% +0,15 +8,3% Platin (Spot) 832,65 830,50 +0,3% +2,15 -13,7% Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,1% -0,00 +3,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Optimismus des Vortages dürfte die Wall Street noch etwas weiter tragen. Positiv stimmen die sich häufenden Meldungen über die Verfügbarbarkeit möglicher Impfstoffe gegen Covid-19. Nach dem US-deutschen Duo Pfizer und Biontech ruhen die Markthoffnungen nun auf dem US-Unternehmen Moderna. Der Pharmakonzern beginnt Ende des Monats bereits mit der letzten klinischen Testphase mit 30.000 Probanden, nachdem alle bislang durchgeführten Studien ermutigende Ergebnisse offenbart hatten. Erste Meldungen über den Sachverhalt hatten die US-Aktienkurse bereits am Vortag gestützt. Die Titel haussieren vorbörslich um 13,3 Prozent. Weiter steigende Neuinfektionen in den USA mit traurigen Todesraten in Rekordhöhen zeigen, wie notwendig ein Impfstoff wäre. Des Weiteren steht der Geschäftsausweis von Goldman Sachs im Fokus. Ein Augenmerk dürfte auf der Risikovorsorge liegen, nachdem die Wettbewerber JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo hier bereits negativ vorgelegt hatten. Darüber hinaus steht die wichtige Industrieproduktion für Juni auf der Agenda.

Die Aktie des Modekonzerns PVH gewann nachbörslich 2,5 Prozent, vorbörslich wird der Wert noch nicht gehandelt. Die Muttergesellschaft von Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger baut in Nordamerika 12 Prozent der Arbeitsplätze ab. Das Unternehmen schätzt, dass es jährlich 80 Millionen Dollar einspart.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q

-DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +15,0 zuvor: -0,2 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,0%gg Vm zuvor: +1,0%gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 67,5% zuvor: 64,8% 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Dem Rücksetzer des Vortages folgt eine deutliche Erholung. Wie üblich honoriert die Börse jede Aussage in Richtung einer weiter lockeren Geldpolitik. In den USA machte Fed-Gouverneurin Lael Brainard am Vorabend weiter Virusrisiken für die Konjunktur aus. Entsprechend versprach sie weiter ausgedehnte Käufe von Wertpapieren durch die Notenbank. Und auch beim Blick auf Europa und den EU-Gipfel hoffen Anleger auf den geplanten EU-Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem häufen sich Nachrichten aus der Pharmabranche über Studienerfolge bei der Suche nach Corona-Medikamenten. Das US-Unternehmen Moderna berichtet von Studienerfolgen. Gesucht sind besonders konjunktursensible Aktien: So springen im DAX MTU um 4,3 Prozent und Covestro um 3,3 Prozent. VW legen 3 Prozent zu. Drägerwerk springen um fast 11 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern hat nach guten Zahlen den Ausblick stärker als erhofft erhöht. Hapag-Lloyd ziehen um fast 9 Prozent nach Vorlage von Halbjahreszahlen an. Honoriert wird vor allem der Ausblick, heißt es. Carl Zeiss geben 0,5 Prozent nach wegen der Umsatzprognose unter Erwartungen. Telekom Austria hat leicht bessere Geschäftszahlen veröffentlicht. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet man aber einen moderaten Umsatzrückgang. Die Aktien geben 0,8 Prozent nach. Atlantia haussieren um 23 Prozent. Es soll zu einer Einigung über die gehaltenen Autobahnbetreiberkonzession gekommen sein. Für Burberry geht es 6,5 Prozent tiefer. Im ersten Geschäftsquartal brach der Umsatz auf vergleichbarer Basis ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1435 +0,28% 1,1406 1,1405 +2,0% EUR/JPY 122,33 +0,03% 122,31 122,32 +0,4% EUR/CHF 1,0769 +0,51% 1,0719 1,0719 -0,8% EUR/GBP 0,9064 -0,16% 0,9061 0,9061 +7,1% USD/JPY 106,98 -0,25% 107,23 107,24 -1,7% GBP/USD 1,2620 +0,50% 1,2587 1,2587 -4,8% USD/CNH (Offshore) 6,9882 -0,28% 6,9978 6,9979 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.230,01 -0,08% 9.233,51 9.233,51 +28,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen war keine einheitliche Tendenz festzustellen. Vielerorts ging es zwar dank guter US-Vorgaben nach oben, die chinesischen Börsen standen jedoch erneut unter Druck, was Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen erklärten. Dazu lasteten die Spannungen zwischen Peking und Washington auf den Kursen der chinesischen Aktien. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) wurde derweil als Non-Event betrachtet. Hoffnungsvoll stimmte die Nachricht, dass das US-Biotechunternehmen Moderna Ende Juli die letzte Testphase seines Corona-Impfstoffs starten wird. In Tokio griffen Anleger besonders zu Aktien der Branchen Automobil- und Maschinenbau. Nissan Motor gewannen 7,3 Prozent und Suzuki Motor 4,1 Prozent. Die Aktien von Fanuc schlossen 4,2 Prozent höher. In China wurden die Sektoren Elektronik und Telekommunikation, die zuletzt gut gelaufen waren, verkauft. US-Präsident Donald Trump hatte ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Hongkong-Krise unterzeichnet, worauf China Vergeltungsmaßnahmen ankündigte. Auch Chinas Griff nach dem Südchinesischen Meer steigte die Spannungen mit den USA. In Seoul rückte der Kospi vor - gestützt von heimischen Arbeitsmarktdaten für Juni. Am australischen Aktienmarkt ging es steil aufwärts - trotz schwacher Arbeitsmarktdaten. Beunruhigend sei, dass die Beschäftigtenzahl schon vor dem neuerlichen Lockdown im Bundesstaat Victoria gesunken sei, hieß es. Daneben fiel das Verbrauchervertrauen im Juli deutlich. Angeführt wurde die Börse in Sydney von Technologiewerten. Der Bergbausektor profitierte von gestiegenen Eisenerzpreisen.

CREDIT

Auch zur Wochenmitte treten die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt auf der Stelle. So handelt der iTraxx Europe bereits seit zwei Wochen mehrheitlich in einer Spanne von 4 Basispunkten im Bereich von 60 bis 64. Während mit der Corona-Pandemie bereits eine weitere Krise über die Märkte gefegt ist, soll mit der Depfa eine Bank wieder zurückkommen, die ein Opfer der letzten Krise war. So hat die FMS Wertmanagement am Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihre 100-Prozent-Beteiligung an der Depfa Bank veräußern will, zu der auch die Depfa ACS Bank gehört. Wie die DZ am Morgen schreibt, gehörte die Depfa ACS Bank einst zu den weltweit volumenstärksten Covered Bond Emittenten, die auf das Staatskreditgeschäft spezialisiert waren. Durch die Staatsschuldenkrise kam der Spezialfinanzierer ins Schlingern und wurde unter dem Dach der deutschen FMS Wertmanagement gerettet und das Geschäft geordnet abgewickelt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon legt Patent zur Luftqualität in Produktionshallen vor

Der Energieversorger Eon hat eine digitale Lösung zur Überwachung der Luftqualität in Produktionshallen vorgelegt. Das Monitoringsystem auf Basis des Internets der Dinge sei vom Europäischen Patentamt nun als Patent veröffentlicht worden, teilte das Essener DAX-Unternehmen mit. Je Stunde erfasst das kreditkartengroße Gerät rund 10 Millionen Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegungen oder Schadstoffen und ermittelt, welches Fenster wann geöffnet werden sollte. So können Unternehmen Energie sparen und das Arbeitsumfeld verbessern. Eon will den intelligenten Monitor zu Beginn des nächsten Jahres als Lizenzprodukt anbieten.

Carl Zeiss Meditec erwartet 2019/20 Umsatz von rund 1,3 Mrd EUR

Die Carl Zeiss Meditec AG hat erstmals eine konkrete Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gewagt. Unter der Annahme, dass sich die Märkte erholen und dass insbesondere keine signifikanten zusätzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie die Entwicklung belasten, rechnet das Medizintechnikunternehmen im Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September mit einem Umsatz von ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das im MDAX und TecDAX notierte Jenaer Unternehmen noch 1,459 Milliarden Euro erlöst.

Porsche-CEO: Verpassen in diesem Jahr unser Renditeziel

Der Sportwagenhersteller Porsche wird coronabedingt in diesem Jahr sein gewohntes Renditeziel von 15 Prozent verpassen. "Wir haben immer gesagt, dass 15 Prozent Umsatzrendite ein ehrgeiziger Maßstab sind. In den vergangenen Jahren lagen wir darüber. In diesem Jahr sind die 15 Prozent durch die Corona-Effekte nicht möglich, das ist heute schon klar", sagte Porsche-Vorstandschef Oliver Blume dem Handelsblatt. Porsche bleibe allerdings bei seinem Anspruch, das gesteckte Renditeziel schnell wieder zu erreichen. "Wir haben umfangreich an unserer Kostenstruktur gearbeitet und darüber unseren Breakeven weiter verbessert."

M7 und ProSiebenSat1 erweitern TV-Distributionsvereinbarung

M7 und ProSiebenSat1 haben ihre Distributionsvereinbarung verlängert und erweitert. Demzufolge wird M7, ein zur französischen Canal+ Group gehörender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, künftig Netz- und Plattformbetreibern mehr TV-Sender von ProSiebenSat1 zur Verbreitung anbieten können.

Bundesnetzagentur gegen Ausschluss von Huawei

Die Bundesnetzagentur hat sich gegen einen pauschalen Ausschluss des chinesischen Telekomausrüsters Huawei beim Ausbau des Mobilfunknetzes ausgesprochen. "Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, damit nur vertrauenswürdige Technik verbaut wird. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, Huawei von vorneherein auszuschließen", sagte Netzagentur-Präsident Jochen Homann in einem vorab veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutsche Bahn bestellt 30 neue ICE bei Siemens Mobility

Die Deutsche Bahn AG hat einen Milliardenauftrag für 30 neue ICE-Hochgeschwindigkeits an Siemens Mobility vergeben. Wie beide Seiten mitteilten, werden insgesamt 1 Milliarde Euro investiert. Damit stehen ab 2022 im Fernverkehr der Bahn 13.000 neue Sitze zur Verfügung. Die DB hatte die Ausschreibung Ende 2019 gestartet, nachdem der Bund angekündigt hatte, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets ab Anfang 2020 zu senken.

Hapag-Lloyd steigert Gewinn im Halbjahr - Prognose steht

Die Reederei Hapag-Lloyd ist trotz Corona-Pandemie gut durch das erste Halbjahr gekommen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte auf etwa 500 Millionen Euro zu, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Vor einem Jahr war ein EBIT von 389 Millionen Euro eingefahren worden. Auch die zweite zentrale Steuerungsgröße, das EBITDA, lag mit etwa 1,15 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 956 Millionen Euro.

SNP bestätigt Jahresprognose - Zuwächse im Software-Geschäft

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat nach Umsatzzuwächsen im zweiten Quartal 2020 ihre Jahresprognose bekräftigt. Wie das Software- und IT-Beratungsunternehmen mitteilte, legte der Konzernumsatz von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent auf rund 34 Millionen Euro zu. Damit lagen die Erlöse trotz der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft etwa auf dem Niveau des ersten Quartals 2020. Erneut sei das Software-Geschäft wesentlicher Wachstumstreiber gewesen, so SNP.

Uniper und BP-Raffinerie planen gemeinsames Abwärme-Projekt

Die Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen (ROG) plant in einem gemeinsamen Projekt mit der Uniper Wärme GmbH (UWG) die Nutzung industrieller Abwärme für die Fernwärmeversorgung. Für das rund sei 33 Millionen Euro teure Vorhaben sei kürzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, teilte die Uniper SE in Düsseldorf mit. Der Umbau der Prozessanlagen soll im Frühjahr 2021 starten, der Betrieb ab dem vierten Quartal 2022.

Apple vor Gericht gegen Brüsseler Steuerauflagen erfolgreich

Im Streit um Steuerschulden gegenüber Irland hat Apple einen Sieg davon getragen. Das Europäische Gericht stellte sich auf die Seite des iPhone-Herstellers und annullierte eine Steuerrechnung über 13 Milliarden Euro, die die EU-Wettbewerbskommission aufgemacht hatte. 2016 hatte Brüssel entschieden, Apple seien zwischen 2003 und 2014 zu Unrecht von Irland Steuererleichterungen im Gesamtvolumen von 13 Milliarden Euro gewährt worden. Dies sei eine in der EU verbotene staatliche Beihilfe.

Burberry leidet unter Corona-Krise

Den britischen Luxusgüterkonzern Burberry hat die Corona-Krise im ersten Quartal seines aktuellen Geschäftsjahres schwer getroffen. Wie die Burberry Group plc mitteilte, brachen die vergleichbaren Umsätze im am 27 Juni abgelaufenen Quartal um 45 Prozent ein. Auch im laufenden Quartal rechnet Burberry mit spürbaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie, da die zahlungskräftigen Kunden - vornehmlich Touristen - nach wie vor ausbleiben dürften. Zu Handelsbeginn gab die Burberry-Aktie in London um 5 Prozent nach.

Google investiert rund 4,5 Milliarden Dollar in Jio Platforms

Nach Facebook und Saudi-Arabien investiert nun auch Google massiv in die Holding des indischen Mobilfunkanbieters Jio. Der Internetriese Google erwirbt für umgerechnet rund 4,5 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 7,7 Prozent an Jio Platforms, wie Mukesh Ambani, Chairman von Jios Mutterkonzern Reliance Industries Ltd, bei einer Aktionärsversammlung sagte.

Handelsbanken-Gewinn sinkt weniger als erwartet

Svenska Handelsbanken hat wegen des niedrigen Zinsniveaus im zweiten Quartal unter dem Strich 6,1 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings fiel der Einbruch geringer aus als erwartet, weil die schwedische Finanzgruppe ihre Kosten drückte, und auch die Kreditverluste erheblich geringer ausfielen.

TomTom im 2. Quartal mit Nettoverlust

Dem Hersteller von Navigationssystemen TomTom macht die Corona-Pandemie zu schaffen. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, schrieb es im zweiten Quartal bereinigt um das im vergangenen Jahr verkaufte Telematik-Geschäft einen Nettoverlust von 62 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Nettogewinn von 742 Millionen Euro zu Buche.

Vivendi erhöht Beteiligung an Lagardere weiter auf 21,19 Prozent

Der Mischkonzern Vivendi hat seinen Anteil am französischen Medienunternehmen Lagardere SCA weiter aufgestockt. Seit dem 10. Juli hält die Vivendi SA 21,19 Prozent des Aktienkapitals und 16,01 Prozent der Stimmrechte an Lagardere, wie die französische Finanzmarktaufsicht AMF mitteilte. Vivendi plane, einen oder mehrere Sitze im Aufsichtsrat von Lagardere einzufordern.

