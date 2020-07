MES-Informationssysteme werden zur Steuerung von Produktionsvorgängen eingesetzt. Dadurch soll eine hohe Produktivität in einer wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Produktionsumgebung erreicht werden. Sowohl in der Elektronikfertigung als auch in der Leiterplatten- und Halbleiterherstellung kann das MES von Critical Manufacturing eingesetzt werden. So können Produktionsprozesse bezüglich der effizienten Umsetzung als auch deren korrekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...