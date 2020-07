Erbach (ots) - Eine Gesichtsmaske zu tragen ist nach wie vor sehr wichtig, bei längerer Dauer kann es jedoch ziemlich anstrengend werden.Das sanfte und naturreine Pfefferminzöl HI AROMA von Koziol bringt schnelle Erleichterung und wirkt erfrischend und befreiend. Das Öl ist sehr mild konzentriert (2%) und dadurch besonders angenehm in der Anwendung.HI AROMA ist die perfekte Ergänzung für die Gesichtsmaske HI, das Öl kann aber auch universell für alle Masken eingesetzt werden. Einfach 1-2 Tropfen auf das Vlies oder den Stoff geben, kurz einwirken lassen und die Maske anschließend wie gewohnt aufsetzen.Weitere Infos: https://www.koziol.de/hicollection/Pressekontakt:Katrin BodeUnternehmenskommunikationkoziol ideas for friends GmbHWerner-von-Siemens-Str. 9064711 Erbachwww.koziol.deFon: +49 6062 604 273Mobil: +49 172 615 2263E-Mail: katrin.bode@koziol.deOriginal-Content von: koziol ideas for friends GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79530/4653063