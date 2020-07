Berlin (ots) -- Kathleen Kolm ist neue Geschäftsführerin- Neues Führungsduo stellt gemeinsam Weichen für die Zukunft Kathleen Kolm ist seit dem 1. Juli 2020 neue Geschäftsführerin der MB Capital Services GmbH sowie deren Tochtergesellschaft CSG-Team GmbH. Damit löst sie Wilfried Wartenberg ab, der das Unternehmen zum 30. Juni 2020 verlassen hat.Kathleen Kolm übernimmt die Geschäftsführung der 100%igen Tochter der Messe Berlin gemeinsam mit Jörn Riccius, der bereits Anfang 2019 neu ins Unternehmen kam.Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich Guest Events der Messe Berlin, blickt Kathleen Kolm auf eine ausgeprägte Projekterfahrung sowie einen Schwerpunkt im Vertrieb und Marketing zurück. In ihrer Zeit als Abteilungsleiterin Sales & Marketing verantwortete sie die letzten Jahre u.a. die sehr erfolgreiche Markteinführung des CityCube Berlin und war maßgeblich an der Entwicklung des Raumkonzeptes des Hub27 beteiligt.Das neue Führungsduo stellt nun gemeinsam die Weichen für die Zukunft."Durch die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie steht derzeit die gesamte Eventbranche vor nie da gewesenen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es jetzt in die Zukunft zu schauen und den Fokus auf neue Ideen und innovative Konzepte zu legen, die unseren Kunden zukunftssichere Veranstaltungsservices bieten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Perspektiven", so Kathleen Kolm. Jörn Riccius ergänzt: "Mit unserer langjährigen Erfahrung und vor allem einem starken Team werden wir die Erfolgsgeschichte der MB Capital Services gemeinsam fortsetzen."Über die MB Capital Services GmbHDas Angebot der MB Capital Services GmbH (CSG) für Messeaussteller und -besucher, Kongressorganisatoren und Kongressteilnehmer reicht von Standbau, Sponsoring, Vermarktung von Werbeflächen, Eventmanagement, kongressorganisatorischen Leistungen bis hin zum Hostessenservice. Die CSG realisiert für ihre Kunden den perfekten Auftritt entsprechend den Wünschen und Besonderheiten, die sich aus den Produkten, den Marktstrategien und der Corporate Identity der Kunden ableiten. www.mb-capital-services.de/ (http://www.mb-capital-services.de/) .Pressekontakt:Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiter Corporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 22 14055 BerlinT 030 30382270www.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4653085