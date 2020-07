New York (ots/PRNewswire) - CB Insights, das weltweit führenden Unternehmen zu klügeren Technologieentscheidungen verhilft, hat die Datenbestände von VentureSource, ein umfassendes Portfolio in Bezug auf Risikokapitalmärkte, von Dow Jones erworben.Die Datenbank von VentureSource bietet detaillierte und umfassende Informationen zu wagniskapitalfinanzierten Unternehmen, einschließlich ihrer Investoren und Führungskräfte, in jeder Region, Branche und jedem Entwicklungsstadium weltweit. Diese Daten helfen Kunden bei der Suche nach Geschäfts- und Partnerschaftsmöglichkeiten, bei der Durchführung einer umfassenden Due Diligence und bei der Untersuchung von Trends in Bezug auf Risikokapitalinvestitionen, Kapitalbeschaffung und Liquidität.Diese Übernahme erweitert die privaten Unternehmensdaten von CB Insights um Informationen, die bis ins Jahr 1983 zurückreichen, darunter:- Bewertung privater Unternehmen- Informationen zum Führungsteam- Daten über Anbieter von Geschäftsabschlüssen, darunter Anwaltskanzleien und Investmentbanken Mithilfe der VentureSource-Datenbank stärkt CB Insights seine Position als führender Anbieter von Informationen über neue Technologien und die Marktdaten privater Unternehmen."Unsere Kunden verlassen sich auf CB Insights, wenn es darum geht, Zugriff auf die tiefgreifendsten und vollständigsten Daten über aufstrebende Technologieunternehmen und Technologiemärkte zu haben. Und die Übernahme der VentureSource-Datenbank von Dow Jones verfolgt genau diesen Zweck", so Anand Sanwal, CEO und Mitbegründer von CB Insights. "Ganz gleich, ob unsere Kunden nach Technologieanbietern, Partnern, M&A-Zielen und/oder Investitionen suchen, mit den Dow Jones-Daten, die wir als Ergebnis dieser Transaktion erworben haben, sind sie nun besser gerüstet, diese Unternehmen und die Technologiemärkte zu entdecken und zu verstehen.""CB Insights ist gut positioniert, um VentureSource zum nächsten Kapitel zu führen, und zwar auf eine Art und Weise, die den Kunden noch mehr Wert bietet", so Chris Lloyd, Leiter des Professional Information Business von DowJones. "Die hochwertigen VentureSource-Daten wurden durch firmeneigene Forschung und unter Nutzung von Content innerhalb von Factiva, der globalen Datenbank von Dow Jones mit mehr als 33.000 vertrauenswürdigen Nachrichten- und Informationsquellen, entwickelt."CB Insights hat zudem eine Lizenzvereinbarung mit Dow Jones abgeschlossen, die vorsieht, dass das Unternehmen eine begrenzte Anzahl von Forschungsberichten und Unternehmensdaten für Factiva zur Verfügung stellt.Informationen zu CB InsightsCB Insights verhilft weltweit führenden Unternehmen zu intelligenteren Technologieentscheidungen auf der Grundlage von Daten und nicht von Meinungen. Die CB Insights Technology-Plattform bietet Unternehmen umfassende Daten, Experteneinblicke und Arbeitsmanagement-Tools, damit sie Technologien entdecken und verstehen können, die ihr Wachstum vorantreiben und ihre Betriebsabläufe verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.cbinsights.com.Informationen zu Dow JonesDow Jones ist ein globaler Anbieter von Nachrichten und Wirtschaftsinformationen, der Verbrauchern und Unternehmen weltweit Content in verschiedenen Formaten, darunter Druck, Digital, Mobil und Live-Events, zur Verfügung stellt. Dow Jones produziert seit mehr als 130 Jahren Content von unübertroffener Qualität und verfügt heute über einen der weltweit größten Berichterstattungsbetriebe. Das Unternehmen produziert führende Publikationen und Produkte, darunter die Vorzeige-Zeitung Wall Street Journal, Amerikas größte Tageszeitung nach verkaufter Auflage; Factiva, Barron's MarketWatch, Financial News, DowJones Risk & Compliance und Dow Jones Newswires. Dow Jones ist eine Sparte der News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).Pressekontakt:Farrah Kim(212) 292-3148fkim@cbinsights.comOriginal-Content von: CB Insights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139303/4653090