Varta gehörte zu unseren Favoriten in der vergangenen Woche. Für unsere jüngste Kaufempfehlung bei 95 Euro mussten wir uns auf dieser Seite einige Kritik anhören. Nach einer positiven Einschätzung von Berenberg klettert die Aktie am Mittwoch auf 103 Euro. Wer spekulativ in Turbos eingestiegen ist, kann einen Teil seiner Gewinne sichern. Anleger in Bonussen bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...