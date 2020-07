Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Lage in der Ukraine und weitere Konflikte telefoniert. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert bekannt. "Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine", erklärte er. Zudem hätten Merkel und Putin den Umgang mit dem Waffenembargo gegenüber Iran sowie die aktuelle Lage in Libyen erörtert.

July 15, 2020

