RIAD/MOSKAU (dpa-AFX) - Die in der Opec+ zusammengefassten Förderstaaten des Ölkartells Opec und verbündeter Ölstaaten wie Russland steuern auf eine höhere Produktion zu. Eine von den beteiligten Staaten beschlossene Drosselung der Fördermenge werde ein Stück weit zurückgeführt, teilten der saudische Ölminister Abdulaziz bin Salman und sein russischer Amtskollege Alexander Nowak am Mittwoch mit.



Das Volumen der Förderkürzung werde im August von derzeit 9,6 Millionen Barrel auf 7,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag gesenkt. Als Begründung hieß es, dass sich die Nachfrage nach Rohöl nach dem Einbruch in der Corona-Krise erholt habe.



Nach einem massiven Einbruch der Ölpreise im Zuge der Corona-Krise hatten sich die Mitglieder der Opec+ im April darauf verständigt, die Fördermenge zunächst für die Monate Mai und Juni zu kürzen. Später wurde die Vereinbarung auf den Monat Juli ausgedehnt. Saudi-Arabien und Russland gelten als die einflussreichsten Mitgliedsstaaten der Opec+./jkr/bgf/he

