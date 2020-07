Die Industrieproduktion stieg in den USA im Juni stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index bleibt tief im roten Bereich bei 96,80 - Die Industrieproduktion stieg in den USA im Juni um 5,4%, nachdem sie im Mai um 1,4% gewachsen war, wie die von der US-Notenbank am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert fiel besser aus als die Markterwartung ...

