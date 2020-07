Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind drei neue Exchange Traded Funds von HSBC Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF (ISIN IE00BKY55W78/ WKN A2PXVM), dem HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF (ISIN IE00BKY55S33/ WKN A2PXVN) und dem HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF (ISIN IE00BKY40J65/ WKN A2PXVQ) hätten Anleger die Möglichkeit, in Unternehmen aus Europa, Japan oder den USA zu investieren. Die Auswahl der Titel erfolge unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Kernenergie, Tabak, Kraftwerkskohle sowie militärischen oder zivilen Waffen seien damit vom Index ausgeschlossen. Das gelte auch für Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung) verstoßen würden. Die Gewichtung der einzelnen Titel erfolge nach dem ESG-Rating und der Höhe der CO2-Emissionen. Als weiteres Ziel gelte die Minimierung des Tracking Errors zu den jeweiligen Mutterindizes von FTSE Russel. ...

