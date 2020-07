Wien (www.fondscheck.de) - In kleinen Schritten zum großen Vermögen: Dank Fondssparplänen ist das möglich, so die Experten von "FONDS professionell".In einer siebenteiligen Serie zeige FONDS professionell ONLINE, wie die besten Portfolios aus diversen Kategorien als Sparplan abgeschnitten hätten.Risikoscheue Anleger hätten es nicht eben leicht, noch einigermaßen auskömmliche Renditen zu erzielen. Das demonstriere einmal mehr die jüngste Sparplan-Statistik, die der deutsche Fondsverbands BVI Ende Juni 2020 erstellt habe. Demnach stünden Investoren, die sich vor exakt zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen vermeintlich sicheren und deshalb anleihenbetonten Mischfonds entschieden und monatlich fleißig 100 Euro in das Produkt investiert hätten, nicht gerade gut da: Seit Mitte 2010 hätten sie durchschnittlich gerade einmal 0,3 Prozent per annum dazuverdient. Zum Vergleich: Bei der besten Fondskategorie, den als risiko-, aber eben auch chancenreich geltenden europäischen Aktienfonds auf Nebenwerte, wären es trotz Corona-Crash stolze 6,2 Prozent gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...