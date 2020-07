Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Moderna. Die US-Biotech-Firma hat bei einem experimentellen Coronavirus-Impfstoff einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse erhalten. Bei den Verkäufen steht Wirecard an 4. Stelle. Die Finanzaufsicht BaFin hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München gegen die MB Beteiligungsgesellschaft erstattet, hinter der Wirecard- Ex-Vorstandschef Markus Braun steht. Es geht um den Vorwurf des Insiderhandels.