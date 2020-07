PARIS (dpa-AFX) - Angetrieben von neuer Corona-Impfstoff-Hoffnung hat der EuroStoxx 50 am Mittwoch seine Tagesgewinne deutlich ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone zog bis zum Nachmittag um 1,58 Prozent auf 3373,80 Punkte an, nachdem er im Handelsverlauf um bis zu 2,16 Prozent in die Höhe geschnellt war und damit fast den höchsten Stand seit Anfang Juni erreicht hatte.



Als Treiber wird vor allem auf ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna verwiesen, aber auch auf die Hoffnung auf Notenbankhilfen und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison. Die Aktien von Moderna sprangen an der US-Technologiebörse Nasdaq auf ein Rekordhoch und zogen zuletzt um mehr als neun Prozent an./la/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de