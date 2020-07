NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch in den längeren Laufzeiten gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine schwächere Nachfrage nach Festverzinslichen. Nach kräftigen Kursgewinnen an den europäischen Börsen ist auch die Wall Street mit deutlichen Gewinnen gestartet.



Zum Auftakt am US-Rentenmarkt konnten neue Konjunkturdaten aus den USA die Anleihekurse nur etwas stützen. Im Juni hatte sich die amerikanische Industrieproduktion etwas vom Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im gesamten zweiten Quartal wurde jedoch der stärkste Einbruch der Fertigung seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,15 Prozent. Fünfjährige Anleihen hielten sich unverändert bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 18/32 Punkte auf 97 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,33 Prozent./jkr/bgf/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de