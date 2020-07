Unterföhring (ots) - Panikalarm bei Verona Pooth und Wigald Boning. Die beiden haben eine Autopanne der besonderen Art. "Verona und Wigald fahren nachts eine einsame Landstraße entlang", erklärt HerzSchlagShow-Moderator Steven Gätjen die Challenge, "und plötzlich bleibt das Auto mitten in einem dunklen Waldstück stehen. Und dann zieht ein Gewitter auf."Um den Puls der beiden Promis in der zweiten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" am Montag, 20. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben so richtig ins Schlingern zu bringen, hat der Moderator apokalyptische Gesellschaft organisiert. "Ich habe einen Zombie wirklich ganz nah gesehen und der war wirklich hässlich", beschreibt Verona Pooth die Situation. "Ich wusste ja nicht, dass jetzt so einer kommt." Doch kann Verona Pooth die Panik in ihrem persönlichen Gruselkabinett unterdrücken? Oder schießt Wigald Bonings Puls vor Nervosität in ungeahnte Höhen? Der Promi, der die Challenge gelassener übersteht und seinen Herzschlag unter Kontrolle behält, entscheidet die Runde für sich und sein Team.In der zweiten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Verona Pooth, Stefan Mross & Bürger Lars Dietrich vs. Wigald Boning, Lisa Feller & Gil Ofarim"Die! Herz! Schlag! Show!" - die zweite Ausgabe am Montag, 20. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: HerzSchlagShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyCarina CastrovillariTel. +49 89 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4653326