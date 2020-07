Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen am Donnerstag über mögliche Ausreisesperren in Regionen mit lokalen Corona-Ausbrüchen beraten. "Für Donnerstagvormittag hat sich der Chef des Kanzleramts mit den Chefs der Staatskanzleien zu weiteren Beratungen verabredet", gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Die ursprünglich für Mittwoch geplanten Beratungen seien mehrfach thematisch ergänzt worden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bereits "gesagt, für welchen Vorschlag, für welche Idee sie werben wird", betonte ihr Sprecher. Merkel hat sich dafür ausgesprochen, Einwohner von betroffenen Gegenden vorübergehend mit Ausreisesperren zu belegen, damit sie das Virus nicht im Rest des Landes verbreiten. Dies ist aber auf Widerstand in den Ländern gestoßen. Unter anderem meldete Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) "dringenden Gesprächsbedarf" an, und die Landesregierungen von Sachsen und Berlin äußerten Zweifel an der Umsetzbarkeit.

Seibert betonte, gerade in der aktuellen Phase, in der das Infektionsgeschehen in Deutschland zum Glück sehr kontrolliert ablaufe, biete sich die Chance, "aus den Erfahrungen des bisher gut bewältigten Ausbruchsgeschehens Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten". In diesem Sinne seien die laufenden Gespräche zu sehen.

Bei der Pressekonferenz konkretisierte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes zudem die jüngsten Reisewarnungen. "Für Norwegen haben wir heute die Reisewarnung aufgehoben", sagte Außenamtssprecher Christofer Burger. Sie habe nur noch bestanden, weil Norwegen die Einreise von Touristen aus Deutschland bislang gar nicht gestattet habe. Bereits am Vortag sei die Reisewarnung für Schweden wegen einer deutlich geringeren Zahl an Neuinfektionen gestrichen worden. Schweden wurde laut den Angaben auch aus der Liste der Risikogebiete gestrichen.

Für Luxemburg hingegen wurde aufgrund einer deutlich gestiegenen Zahl an Neuinfektionen eine Reisewarnung für nicht notwendige touristische Reisen ausgesprochen und das Großherzogtum wieder in die Liste der Risikogebiete aufgenommen. Unter bestimmten Umständen führe dies dazu, dass durch einen Aufenthalt dort nach den Bestimmungen der Bundesländer "eine Quarantänepflicht entsteht", sagte Burger. Es gebe aber auch diverse Ausnahmetatbestände, die da greifen könnten.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2020 10:13 ET (14:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.