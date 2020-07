Erste Details zu den Quartalszahlen und eine teure Übernahme haben die Aktien von TeamViewer am Mittwoch stark unter Druck gebracht. Mit einem Kursverlust von zeitweise über 14 Prozent ist der Aufwärtstrend des Corona-Profiteurs in Gefahr geraten.Im zweiten Quartal konnte TeamViewer die sogenannten Billings um 45 Prozent auf rund 106 Millionen Euro steigern. Das ist viel, aber längst nicht mehr so ...

