RHEDA-WIEDENBRÜCK (dpa-AFX) - Der Fleischverarbeiter Tönnies will nach dem Corona-Ausbruch am Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück an diesem Donnerstag wieder die ersten Schweine schlachten. Ab den frühen Morgenstunden würden die ersten Tiere angeliefert, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.



Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hatte die seit Mitte Juni gültige Schließungsverfügung für die Schlachtung mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Der Betrieb war geschlossen worden, weil rund 1400 Mitarbeiter des Konzerns positiv auf das Coronavirus getestet wurden./lic/DP/eas

