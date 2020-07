Corona-Neuinfektionen in den USA erreichen neuen HöchststandWASHINGTON - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund 67 400 Menschen wurden am Dienstag positiv auf das Virus getestet, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch hervorgeht. Das übertrifft den Wert von vergangenem Freitag, als rund 66 600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet wurden. Insgesamt haben sich in den USA, wo rund 330 Millionen Menschen leben, mehr als 3,4 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 136 000 Menschen starben.ROUNDUP/Hongkong: Trump ebnet Weg für Sanktionen - China kontertWASHINGTON/PEKING - Im Streit um die Einschränkung der Autonomie Hongkongs hat US-Präsident Donald Trump ein Sanktionsgesetz gegen China unterzeichnet. Damit solle China für "repressive Aktionen" gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses. Das Gesetz gebe der Regierung wirksame neue Werkzeuge, um gegen Personen und Institutionen vorzugehen, "die Hongkongs Freiheit auslöschen".ROUNDUP: Nach Chaos-Partys - 'Ballermann'-Region für Sommer trockengelegtPALMA - Die wilden Partys Hunderter Touristen ohne Schutzmaske und Sicherheitsabstand haben auf Mallorca ein einschneidendes Nachspiel: Erstmals werden auf der spanischen Insel mitten im Sommer alle Vergnügungslokale im Herzstück des vor allem von deutschen Touristen gern besuchten "Ballermanns" an der Playa de Palma zwangsgeschlossen.EU beginnt neuen Handelsdialog mit IndienBRÜSSEL - Die EU wird neue Handelsgespräche mit Indien beginnen. Ziel des geplanten Dialogs sei es, den Investitionsschutz und bestehende Abkommen zu verbessern, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit Indiens Premierminister Narendra Modi mit. Zudem wolle man dabei auch multilaterale Fragen thematisieren.ROUNDUP 2: US-Regierung nimmt Ausweisungsdrohung gegen Studenten zurückWASHINGTON - Die drohende Ausweisung zahlreicher ausländischer Studenten aus den USA ist vom Tisch: Die US-Regierung nimmt eine geplante Visa-Regelung zurück, mit der ausländische Studenten bei der ausschließlichen Belegung von Online-Kursen im Wintersemester zur Ausreise gezwungen werden sollten. Das geht aus dem Protokoll der Anhörung eines Bundesgerichts in Boston hervor, bei der es am Dienstag (Ortszeit) um den Fall ging. Die Einwanderungsbehörde ICE hatte die umstrittene Regelung in der vergangenen Woche angekündigt.ROUNDUP: Neue Regeln sollen Steuerbetrug in der EU stoppenBRÜSSEL - Die EU-Kommission will Steuerschlupflöcher bei Geschäften auf Amazon und anderen Digitalplattformen stopfen. Dazu schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch einen automatischen Datenabgleich der EU-Staaten vor. Dies ist Teil eines Pakets gegen Steuervermeidung, das auch einige Erleichterungen für Steuerzahler bringen soll.USA: Industrieproduktion steigt im Juni - Absturz im zweiten QuartalWASHINGTON - Die Produktion der US-Industrie hat sich im Juni etwas von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Im gesamten zweiten Quartal wurde jedoch der stärkste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Von Mai auf Juni stieg die Gesamtproduktion um 5,4 Prozent, wie die US-Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Das lag über den Analystenerwartungen von im Schnitt 4,3 Prozent.USA: Einfuhrpreise legen deutlich zuWASHINGTON - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juni deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 1,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste monatliche Zuwachs seit gut acht Jahren. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich gingen die Einfuhrpreise dagegen um 3,8 Prozent zurück.USA: New Yorker Industrieindikator signalisiert WachstumNEW YORK - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der Empire-State-Index stieg von minus 0,2 Punkten im Vormonat auf plus 17,2 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs auf lediglich 10 Punkte gerechnet.ROUNDUP: Börsencrash zu Beginn der Corona-Krise nagt am Vermögen der DeutschenFRANKFURT/BERLIN - Die Menschen in Deutschland haben zu Beginn der Corona-Krise in der Summe Milliarden verloren. Vor allem der Kurssturz an den Börsen im März ließ das Geldvermögen der privaten Haushalte im Vergleich zum Rekordwert des Vorquartals um 128 Milliarden Euro oder 2,0 Prozent auf 6337 Milliarden Euro schrumpfen. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Deutschen Bundesbank hervor. Einer Studie zufolge ist der Reichtum in Deutschland zudem ungleicher verteilt, als bislang genommen.Italien: Verbraucherpreise fallen stärkerROM - In Italien hat sich der Rückgang der Verbraucherpreise im Juni wie erwartet etwas verstärkt. In Italien hat sich der Rückgang der Verbraucherpreise im Juni wie erwartet etwas verstärkt. Im Jahresvergleich sind die für europäische Vergleichszwecke ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,4 Prozent gesunken, teilte das Statistikamts Istat am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mit. Damit bestätigte die Behörde wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Im Mai hatte die Inflationsrate minus 0,3 Prozent betragen.Bankenverband: Europa braucht Fortschritte bei FinanzbinnenmarktFRANKFURT/BERLIN - Der Privatbankenverband BdB ruft die Bundesregierung auf, während ihrer EU-Ratspräsidentschaft in Europa die Vereinheitlichung von Finanz- und Kapitalmärkten voranzutreiben. "Wir haben einen Flickenteppich in Europa, zu kleine Märkte", sagte Christian Ossig, einer der beiden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. "Wir brauchen einen starken Finanzbinnenmarkt - heute in der Corona-Sondersituation mehr denn je." 