FRANKFURT (Dow Jones)--Keine große Kursbremse auf dem Weg nach oben für DAX & Co dürfte der kleine Verfalltag der Juli-Optionen am Freitag darstellen, heißt es im Handel. Lediglich die 13.000er-Marke könnte ein kurzfristiges Hindernis bis zum Verfall der Indexoptionen am Freitagmittag bilden. Die großen Positionen in Einzelaktien und Indizes seien bereits geschlossen oder gerollt worden. Dazu sei das Interesse an der beliebten Handelstaktik des Verkaufs kurzlaufender Calls gesunken. "Wir hatten zwei Vola-Crashes in zwei Jahren, da haben sich viele die Finger verbrannt", sagt ein Händler.

Im DAX gebe es noch erhöhtes Open Interest auf der runden Marke 13.000. Dies dürften überwiegend Kursabsicherungen gegen das Weglaufen der Kurse nach oben gewesen sein. Hier seien noch 13.200 Call-Kontrakte offen, die kurzfristig Widerstand gegen einen Anstieg darüber darstellen könnten. Nennenswerte Put-Positionen gebe es kaum, da der Juli kein klassischer Monat für Kursabsicherungen sei, heißt es.

Bewegung könnte es aber wie so oft bei kleinen Verfalltagen in Einzelaktien geben, die nur knapp entfernt von runden Basispreisen notieren. Interessant werden könnte es zum Beispiel bei Siemens um 110 Euro, Deutsche Telekom um 15,20 Euro und bei Daimler um 38 Euro.

July 15, 2020 10:47 ET (14:47 GMT)

