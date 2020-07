HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80,50 auf 106 Euro angehoben. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern habe mit dem zweiten Quartal und auch dem Ausblick positiv überrascht, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang habe zwar unter dem herausragenden Niveau des ersten Quartals gelegen, im Jahresvergleich aber deutlich zugelegt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 15:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



