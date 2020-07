Was für Neuigkeiten für das Unternehmen Apple! Hier dürfte man gerade Luftsprünge machen und die Sektkorken knallen lassen, denn Apple hat vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen, der eine Milliarden-Steuernachzahlung verhindert. Die EU-Kommission hatte Apple auf eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für den Zeitraum 2003 bis 2014 in Irland verklagt. Der Sieg geht aber an Apple!

Anleger-Tipp: Kann Apple seinen Aufwärtstrend fortführen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...