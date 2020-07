FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Plus sind die deutschen Aktien am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die zunehmend gute Nachrichtenlage rund um einen Impfstoff gegen Covid-19 sorgte für gute Laune. In den USA meldete Moderna positive Studienergebnisse. In den Medien wurde über Erfolge von Astrazeneca spekuliert.

Vor allem die Leidtragenden der Krise wie konjunkturnahe Aktien oder jene der Reisebranche waren gesucht. Dazu kamen zumeist deutlich bessere Quartalszahlen aus diversen Branchen und starke Konjunkturdaten aus den USA. So zog selbst im Corona-Hotspot New York die Geschäftstätigkeit wieder an. Der DAX stieg um 1,8 Prozent auf 12.931 Punkte.

Hauptverlierer gesucht

Die Hoffnung auf eine rasche Wirtschaftsbelebung dank eines Corona-Impfstoffes trieb vor allem Konjunkturwerte, Reise- und Luftfahrtaktien. Airbus stiegen um 4,7 Prozent, MTU im DAX sogar um 7 Prozent und Fraport um 3,8 Prozent. Vor allem die gebeutelte Kreuzfahrtbranche feierte die Aussichten: An der Wall Street sprangen Norwegian Cruise um 11 Prozent, Tui legten fast 7 Prozent zu.

Auch Auto- und Chemietitel waren gesucht: Linde stiegen um 4,2 und Covestro um 3,7 Prozent. VW verbesserten sich um 2,8 Prozent. Bankaktien profitierten von starken Geschäftszahlen bei Goldman Sachs. Dort hatte sich besonders das Anleihegeschäft deutlich stärker entwickelt als erwartet. Deutsche Bank stiegen um 1,4 Prozent.

Drägerwerk und Hapag mit starken Zahlen und Ausblick

Dazu trafen erste Geschäftszahlen aus der europäischen Berichtssaison ein: So sprangen Drägerwerk über 11 Prozent. Der Medizintechnikkonzern hatte nach guten Geschäftszahlen den Ausblick stärker als erwartet erhöht. Für das Gesamtjahr rechnet man mit 14 bis 22 Prozent Umsatzplus bei einer EBIT-Marge zwischen 7,0 und 11,0 Prozent.

Zooplus legten nach Zahlenausweis und Ausblick 4 Prozent zu. Die Umsätze waren im ersten Halbjahr um 18 bis 19 Prozent gewachsen. Das genannte EBITDA-Ziel lag über den Markterwartungen. Hapag-Lloyd zogen um fast 4 Prozent nach Vorlage von Halbjahreszahlen an. Honoriert wurde vor allem der Ausblick. Denn die Reederei hatte trotz der Coronafolgen die Ergebnisprognose eines EBITDA von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro für 2020 bestätigt.

Carl Zeiss Meditec kletterten um 2,8 Prozent wegen der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen rechnet mit rund 1,3 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden im Vorjahr. Varta stiegen um 5,4 Prozent nach einem kräftig erhöhten Kursziel durch Berenberg.

Gegen den Trend verloren Teamviewer 7,4 Prozent, waren in der Spitze aber schon über 12 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen meldete eine Übernahme samt Kapitalerhöhung und lieferte zudem einen Zwischenbericht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,6 (Vortag: 76,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,66 (Vortag: 3,25) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.930,98 +1,84% -2,40% DAX-Future 12.882,50 +1,77% -1,43% XDAX 12.896,59 +1,00% -1,81% MDAX 27.078,72 +1,46% -4,36% TecDAX 3.073,37 +1,56% +1,94% SDAX 12.087,96 +0,95% -3,39% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,15% 0 ===

