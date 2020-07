Die Federal Reserve sollte nicht einmal eine Zinserhöhung in Betracht ziehen, bis die Inflation das 2%-Ziel überschreitet, sagte Philadelphias Fed-Präsident Patrick Harker am Mittwoch. Harker merkte weiter an, dass er erwartet, dass der Weg der wirtschaftlichen Erholung langsam und ungleichmäßig sein wird und fügte hinzu, dass er damit rechnet, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...