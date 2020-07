Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.41 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.378,21 +1,71% -9,80% Stoxx50 3.088,59 +1,69% -9,24% DAX 12.930,98 +1,84% -2,40% FTSE 6.304,65 +2,02% -18,07% CAC 5.108,98 +2,03% -14,54% DJIA 26.800,70 +0,59% -6,09% S&P-500 3.214,14 +0,52% -0,52% Nasdaq-Comp. 10.477,30 -0,11% +16,77% Nasdaq-100 10.629,75 -0,56% +21,72% Nikkei-225 22.945,50 +1,59% -3,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,15% 0

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,71 40,29 +1,0% 0,42 -30,2% Brent/ICE 43,34 42,90 +1,0% 0,44 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,91 1.807,90 +0,2% +4,01 +19,4% Silber (Spot) 19,45 19,18 +1,4% +0,27 +9,0% Platin (Spot) 833,38 830,50 +0,3% +2,88 -13,6% Kupfer-Future 2,86 2,92 -1,9% -0,06 +1,6%

Gold kann von der Dollarschwäche kaum profitieren. Die gute Stimmung am Aktienmarkt setzt auch dem Edelmetall als sicherer Hafen zu.

Am Ölmarkt geht nach oben. Nach den Daten des privaten American Petroleum Institute haben auch die offiziellen US-Vorratsdaten einen scharfen und deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Lagervorräte gezeigt. Dass die Opec und ihre Partnerländer, bekannt als Opec+, sich darauf geeinigt haben, die Produktion wieder etwas zu erhöhen, belastet nicht.

FINANZMARKT USA

Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 sorgt an den US-Börsen für Zuversicht. Hinzu kommen positive Konjunkturnachrichten. Sowohl Industrieproduktion wie auch Kapazitätsauslastung haben sich im Juni in den USA zum Vormonat stärker verbessert als erwartet. Auch die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York überraschte positiv. Auf Unternehmensseite kommt Unterstützung von Goldman Sachs in Form unerwartet gut ausgefallener Geschäftszahlen. Nach einem schwungvollen Start mit Ständen über 27.000 Punkten kommt der Dow aber deutlich zurück. Neben dem US-deutschen Duo Pfizer und Biontech ruhen die Markthoffnungen auf einen Impfstoff aktuell besonders auf Moderna. Der US-Pharmakonzern beginnt Ende des Monats mit der letzten klinischen Testphase eines Impfstoffkandidaten, nachdem alle bislang durchgeführten Studien ermutigende Ergebnisse gezeigt haben. Moderna schnellen um weitere 6,5 Prozent nach oben. Goldman Sachs hat den Gewinn hat deutlich mehr verdient als erwartet. Die Aktie legt um 1,5 Prozent zu. U.S. Bancorp schnitt ebenfalls besser als gedacht ab, der Kurs legt um 3,0 Prozent zu. Apple erhielten nur anfangs Rückenwind vom vorläufigen Sieg im Streit um Steuerschulden in Irland. Das Europäische Gericht stellte sich auf die Seite des Technologiegiganten und Irlands und annullierte eine Steuerrechnung über 13 Milliarden Euro, die die EU-Wettbewerbskommission aufgemacht hatte. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager prüft nun weitere Schritte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q

-DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die zunehmend gute Nachrichtenlage rund um einen Impfstoff gegen Covid-19 sorgte für gute Laune. Vor allem die Leidtragenden der Krise wie konjunkturnahe Aktie oder jene der Reisebranche waren gesucht. Dazu gesellten sich zumeist gute Quartalszahlen aus diversen Branchen und starke Konjunkturdaten aus den USA. So zog selbst im Corona-Hotspot New York die Geschäftstätigkeit wieder an. Neben den Hoffnungen auf weiter ausgedehnte Käufe von Wertpapieren durch die Fed setzte man in Europa auf den geplanten EU-Wiederaufbaufonds. Für besonders gute Laune sorgten aber die sich häufenden Nachrichten aus der Pharmabranche über Studienerfolge bei der Suche nach Coronaimpfstoffen. Der Reise- und Freizeitsektor führte das Tableau mit plus 6,1 Prozent an. Airbus stiegen um 4,7 Prozent, MTU um 7 Prozent und Fraport um 3,8 Prozent. Vor allem die gebeutelte Kreuzfahrtbranche feierte die Aussichten: Carnival zogen um 11 Prozent, Tui um fast 7 Prozent an. Die Titel des Kinokettenbetreibers Cineworld gewannen fast 9 Prozent. Auch Auto- (plus 1,5 Prozent) und Chemietitel (plus 1,9 Prozent) waren gesucht. Bankaktien profitierten von starken Geschäftszahlen bei Goldman Sachs. Atlantia hassierten um fast 27 Prozent. Das Unternehmen zieht sich zwar aus dem Autobahnbetrieb zurück, muss aber nur 3,4 Milliarden Euro für den Einsturz der Brücke in Genua bezahlen. Hier waren höheren Ausgleichszahlungen befürchtet worden. Burberry fielen um 5,6 Prozent. Im ersten Geschäftsquartal brach der Umsatz um 45 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1406 +0,03% 1,1406 1,1405 +1,7% EUR/JPY 121,99 -0,25% 122,31 122,32 +0,1% EUR/CHF 1,0768 +0,50% 1,0719 1,0719 -0,8% EUR/GBP 0,9063 -0,17% 0,9061 0,9061 +7,1% USD/JPY 106,94 -0,28% 107,23 107,24 -1,7% GBP/USD 1,2584 +0,22% 1,2587 1,2587 -5,0% USD/CNH (Offshore) 6,9862 -0,31% 6,9978 6,9979 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.191,26 -0,50% 9.233,51 9.233,51 +27,5%

Der Dollar bleibt gedrückt, wenngleich er von den Tagestiefs etwas zurückkommt. Der Dollarindex verliert weitere 0,2 Prozent. Der Euro kommt von Tageshochs und dem höchsten Stand seit vier Monaten zurück. Die Analysten von MUFG erklären den Anstieg der Gemeinschaftswährung mit wachsendem Optimismus, dass die Eurozone eine "robustere" Erholung verzeichnen werde als die USA. Der Dollar leidet derweil darunter, dass er aktuell in seiner Funktion als sicherer Hafen nicht gesucht ist.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen war keine einheitliche Tendenz festzustellen. Vielerorts ging es zwar dank guter US-Vorgaben nach oben, die chinesischen Börsen standen jedoch erneut unter Druck, was Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen erklärten. Dazu lasteten die Spannungen zwischen Peking und Washington auf den Kursen der chinesischen Aktien. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) wurde derweil als Non-Event betrachtet. Hoffnungsvoll stimmte die Nachricht, dass das US-Biotechunternehmen Moderna Ende Juli die letzte Testphase seines Corona-Impfstoffs starten wird. In Tokio griffen Anleger besonders zu Aktien der Branchen Automobil- und Maschinenbau. Nissan Motor gewannen 7,3 Prozent und Suzuki Motor 4,1 Prozent. Die Aktien von Fanuc schlossen 4,2 Prozent höher. In China wurden die Sektoren Elektronik und Telekommunikation, die zuletzt gut gelaufen waren, verkauft. US-Präsident Donald Trump hatte ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Hongkong-Krise unterzeichnet, worauf China Vergeltungsmaßnahmen ankündigte. Auch Chinas Griff nach dem Südchinesischen Meer steigte die Spannungen mit den USA. In Seoul rückte der Kospi vor - gestützt von heimischen Arbeitsmarktdaten für Juni. Am australischen Aktienmarkt ging es steil aufwärts - trotz schwacher Arbeitsmarktdaten. Beunruhigend sei, dass die Beschäftigtenzahl schon vor dem neuerlichen Lockdown im Bundesstaat Victoria gesunken sei, hieß es. Daneben fiel das Verbrauchervertrauen im Juli deutlich. Angeführt wurde die Börse in Sydney von Technologiewerten. Der Bergbausektor profitierte von gestiegenen Eisenerzpreisen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Wirecards Ex-Chef Braun weist Vorwurf des Insiderhandels zurück

Im Milliardenskandal bei Wirecard wehrt sich der ehemalige Konzernchef Markus Braun über seinen Anwalt gegen den Verdacht, von der bevorstehenden Insolvenzanmeldung erfahren zu haben und deshalb schnell noch Aktien verkauft zu haben. Nachdem die Bafin in dieser Woche Strafanzeige gegen Braun wegen des Verdachts auf Insiderhandel bei der Staatsanwaltschaft München I erstattet hat, sagte sein Anwalt Alfred Dierlamm der Süddeutschen Zeitung, "wir weisen diesen Verdacht, zu dem Herr Braun von der Bafin vorher nicht einmal angehört worden ist, als völlig haltlos zurück".

Teamviewer übernimmt Datenbrillen-Start-up Ubimax

Der Softwarekonzern Teamviewer übernimmt das Bremer Datenbrillen-Start-up Ubimax für 136,5 Millionen Euro in bar und Aktien. Der MDAX- und TecDAX-Konzern erweitert damit sein branchenspezifisches Angebot für große Unternehmenskunden in den Bereichen Augmented Reality (AR) und Internet der Dinge (IoT). Von dem Kaufpreis werden 85,8 Millionen Euro aus liquiden Mitteln von Teamviewer in bar gezahlt, der Rest in Aktien, wie die Teamviewer AG weiter mitteilte.

Tönnies darf rund einen Monat nach Corona-Ausbruch wieder schlachten

