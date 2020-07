Die Xerox AltaLink C8100 bzw. B8100-Serie beschleunigen die digitale Transformation mit ConnectKey-Apps und Automatisierungsfunktionen und unterstüzen sowohl Mitarbeiter im Büro als auch Außendienstmitarbeiter

Xerox kündigte seine neuen Multifunktionsdrucker (MFPs) der Serien Xerox AltaLink C8100 und Xerox AltaLink B8100 an, welche die heutige flexible Arbeitsumgebung besser unterstützen und Unternehmen dabei helfen können, ihre digitale Transformation durch den Zugriff auf Apps aus dem ConnectKey-Ökosystem zu beschleunigen.

Zusätzlich zu den Druckfunktionen beschleunigt die AltaLink 8100-Serie die Digitalisierung am Arbeitsplatz, durch ultraschnelles Scannen mit bis zu 270 Bildern pro Minute und einer optische Zeichenerkennung, die es Kunden ermöglicht, Informationen noch besser zu verwerten. In Kombination mit den ConnectKey-Apps sowie Anbindungen an die beliebtesten Cloud-Lösungen, können diese Drucker wichtige Kernbereiche unterstützen, während sich Unternehmen von physischen zu digitalen Unternehmen weiterentwickeln. Entsprechend einer aktuellen weltweiten Studie zu den zukünftigen Arbeitsverhältnissen, die von Xerox durchgeführt wurde, sind derzeit 34% der Unternehmen aufgrund der COVID-19-Situation dabei, Pläne zur digitalen Transformation umzusetzen.

"Die ConnectKey-Technologie verwandelt die Modelle AltaLink C8100 und B8100 in digitale Arbeitsplatzassistenten, die moderne Unternehmen benötigen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen", sagt Tracey Koziol, Senior Vice President of Global Offerings bei Xerox. "Die tabletähnliche Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache, vertraute Interaktion. Zudem kann der Benutzer wählen, ob er von seinen Mobilgeräten aus drucken möchte. Diese Arbeitsplatzassistenten verbinden die physische und digitale Welt mithilfe innovativer Apps, die es ermöglichen, selbst die schwierigsten Handschriften in bearbeitbare Textdokumente zu verwandeln, Dokumente aus Datenschutzgründen automatisch zu schwärzen und sogar Audiodateien aus Textdokumenten zu erstellen."

Laut Quorcirca ist ein intelligenter Multifunktionsdrucker ein Schlüsselelement für die digitale Transformation, das zusätzlich zur Digitalisierung die Möglichkeit des Zugangs zu Diensten und Systemen, sowie komplexere Automatisierungen von Geschäftsprozessen und Workflows ermöglicht.1

"Die ausgereifteste intelligente Multifunktionsdruckerplattform ist Xerox ConnectKey", sagt Louella Fernandes, Direktorin von Quocirca. "Xerox ConnectKey-fähige Multifunktionsdrucker unterstützen verschiedene digitale Cloud- und mobile Workflows, die von einem breiten Ökosystem von Apps verstärkt werden, die sowohl von Xerox als auch von Drittanbietern entwickelt wurden. Die Xerox App Gallery wird dank vieler neuer Apps und einer stetig weiter ausgebauten Entwicklerunterstützung immer stärker."

Zudem lässt eine flexiblere Arbeitsumgebung große Sicherheitsbedenken aufkommen. Xerox arbeitet mit führenden Experten für Cybersicherheit wie McAfee und Cisco zusammen, um AltaLink umfassende integrierte Sicherheit zu bieten, die sowohl das Gerät, als auch das Netzwerk schützt. Die Integration in branchenführende Sicherheitslösungen wie Sicherheitsinformations- und Vorfallsverwaltungslösungen von McAfee, LogRhythm und Splunk vereinfacht die Berichterstellung und Verwaltung von Sicherheitsvorfällen.

In den letzten zwei Jahren hat Keypoint BLI die Xerox Workplace Suite und ConnectKey Apps als Document Imaging Software Line of the Year Award und Outstanding Job Management Mobile Print Solution ausgezeichnet.

Verfügbarkeit:

Ab sofort sind die Modelle AltaLink C8100 und B8100 in Amerika und das Modell AltaLink B8100 im EMEA-Raum erhältlich. Das Modell C8100 wird ab September 2020 im EMEA-Raum erhältlich sein.

Über Xerox

Die Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) unterstützt den Arbeitsalltag und gestaltet ihn einfacher. Wir sind ein Unternehmen für Arbeitsplatztechnologie, das Software und Hardware für große und kleine Unternehmen entwickelt und integriert. Da Kunden Informationen über digitale und physische Plattformen hinweg verwalten möchten, bietet Xerox ein nahtloses, sicheres und nachhaltiges Erlebnis. Xerox trägt seit Langem zur Weiterentwicklung des modernen Arbeitslebens bei ob durch die Erfindung des Kopierers, des Ethernets, des Laserdruckers oder vieler weiterer Dinge. Erfahren Sie, wie diese Innovationstradition fortgeführt wird, indem Sie xerox.com besuchen.

Quocirca Predicts: 5 trends for print industry players to capitalize on in 2020 (Quocirca prognostiziert: 5 Trends, von denen die Akteure der Druckindustrie im Jahr 2020 profitieren können)

Xerox, AltaLinkund ConnectKey sind sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in anderen Ländern eingetragene Handelsmarken von Xerox.

