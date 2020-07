Stuttgart (ots) - Dass die Infektionszahlen hierzulande auch weiterhin auf einem eher geringen Niveau verharren, wie im Augenblick der Fall, das kann man sich wünschen. Damit rechnen kann man nicht. Im Gegenteil. Abstand und Maske, die beiden erfolgreichsten Mittel im Kampf gegen das Virus, die viel dazu beigetragen haben, dass die Lage nicht eskaliert ist, werden an vielen touristischen Brennpunkten in aller Welt schon wieder so behandelt, als ob gar keine Gefahr mehr drohe. Aber nicht nur dort. Sich vor diesem Hintergrund darüber Gedanken zu machen, wie man mit neuen Brennpunkten umgeht, ist allerhöchste Zeit - und es ist bei weitem nicht das einzige, was es zu klären gilt.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4653438

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de