Am Dienstag schrammte der DAX haarscharf an der 13.000 vorbei. Der Index gewann letztlich 1,84 Prozent auf einen Stand von 12.930,98 Punkten. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsende kletterte der deutsche Leitindex sogar bis auf 12.999,84 Punkte. An der runden Marke von 13.000 Punkte scheiterte im wörtlichen Sinne um Haaresbreite. DAX haarscharf an der 13.000 am Mittwoch Erneute Hoffnungsschimmer für einen Corona-Impfstoff haben den DAX am Mittwoch ...

