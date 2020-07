Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Erster Campus-Switch der Branche, der die Auszeichnung gewinntKomplett neue CloudEngine S12700E von Huawei gewinnt die begehrte Auszeichnung "Frost & Sullivan 2020 Global Campus Switch Enabling Technology Leadership Award" mit höchster Punktzahl - mit beeindruckenden 9,6 von 10 Punkten. Noch nie hat ein Campus-Switch diese Auszeichnung gewonnen, ein deutlicher Beweis für die branchenführende Leistung und Unterscheidungsmerkmale der Huawei-Switches.Frost & Sullivan, ein weltweit angesehenes Beratungsunternehmen beruft einmal jährlich eine Jury ein, die Produkte verschiedener Anbieter auf Grundlage von zwei Faktoren bewertet: dem Technologieeinsatz und der Auswirkung auf Kunden. Anhand der Bewertungsergebnisse verleiht Frost & Sullivan die Auszeichnung "Enabling Technology Leadership Award" an Anbieter, die ausgezeichnete Führungsqualitäten, technologische Innovation, Unterstützung durch Kundenservice und strategische Produktentwicklung demonstriert haben, sodass Entscheidungsträger im Bereich IT informierte Kaufentscheidungen für Unternehmen treffen können.Bei der Auswahl der diesjährigen Preisträger untersuchten und bewerteten Frost & Sullivan die Top-Campus-Switches der Mainstream-Anbieter. Nach 10 Auswahlrunden entschied sich die aus Vordenkern, Branchenexperten und Forschungsdirektoren bestehende Jury aufgrund der branchenführenden Hardware-Architektur, Switching-Leistung, Erfahrungssicherheit und Einfachheit in Bezug auf Bedienung und Wartung der Huawei CloudEngine S12700E. Dabei erreichte CloudEngine S12700E hinsichtlich des Technologieeinsatzes (9,7 Punkte) und der Auswirkung auf Kunden (9,5 Punkte) den ersten Platz."Huawei setzt sich dafür ein, modernste Campus-Netzwerklösungen und -Switches für weltweite Unternehmenskunden in allen Branchen zu liefern. Wir freuen uns, dass CloudEngine S12700E von Huawei diese renommierte Auszeichnung gewonnen hat. Dies zeigt, dass die Campus-Switches von Huawei von Kunden und weltweiten Branchenexperten anerkannt werden", meinte Li Xing, Präsident der Campus Network Domain, Huawei Data Communication Product Line. "Wir werden auch in Zukunft unseren Versprechen der Kundentreue und kontinuierlichen Innovation treu bleiben und setzen uns dafür ein, Kunden bei der Umsetzung eines vollständig vernetzten Campus-Netzwerks unterstützen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Wir sind auch extrem dankbar für den Input, den wir während des Auswahlprozesses des Enabling Technology Leadership Award von unseren Kunden und Fachleuten erhalten haben."Grund für das uneingeschränkte Vertrauen von Kunden und Fachleuten sind die vergleichslose Leistung und die zahlreichen Innovationen der CloudEngine S12700E, dem Vorzeige-Switch von Huawei.- CloudEngine S12700E verfügt über eine innovative Architektur, in der die Kontrollebene von der Switching-Ebene getrennt ist. Dadurch kann die Bandweite ganz einfach durch Upgraden der Switch-Fabric-Einheit (SFU) erhöht werden. Zudem erreicht CloudEngine S12700E eine rekordverdächtig hohe Switching-Kapazität von 57,6 Tbps - sechsmal höher als der Branchendurchschnitt (Tolly Test Report). Dies ebnet den Weg für eine Weiterentwicklung der Netzwerke zu großen Unternehmenscampussen im nächsten Jahrzehnt.- CloudEngine S12700E führt auf innovative Weise einen Zell-Switching-Mechanismus ein, der auf Basis von dynamischem Lastenausgleich nicht blockierende, verlustfreie Datenweiterleitung ermöglicht. Dieses Design löst auf effiziente Weise das bei konventionellen Hash-Algorithmus-basierten Packet-Switching-Technologien auftretende Stauproblem und sichert dadurch die Serviceerfahrung der netzwerkweiten Benutzer.- Dank der branchenführenden nativen Wireless-Access-Controller(WAC)-Funktion implementiert CloudEngine S12700E durch Verwaltung von maximal 10.240 Wireless Access Points (AP) und Unterstützung von 50.000 gleichzeitigen Nutzern drahtgebundene und drahtlose Konvergenz. CloudEngine S12700E ist der ideale Kern-Switch für komplett drahtlose Campus-Netzwerke im Wi-Fi-6-Zeitalter. Bis jetzt wurden die Campus-Switches der CloudEngine S-Serie von Huawei weltweit bei mehr als 1500 Campus-Netzwerkkunden in verschiedensten Sektoren wie Regierung, Bildung, Finanzen, Energie, Transport, Herstellung und Verkauf eingesetzt, um die digitalen Transformationsziele zu erreichen.Weitere Informationen zum Switch finden Sie unter Huawei CloudEngine S12700E Serie Switches.Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie unter Frost & Sullivan 2020 Global Campus Switch Enabling Technology Leadership AwardPressekontakt:Qiwei Li +86-180-2533-9127Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4653457