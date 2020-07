Corona-bedingte Marktkrise: Ist das Schlimmste vorbei?. - Einbruch beim Schienengüterverkehr in Österreich durch Auswirkungen Corona-Pandemie. Corona-bedingte Marktkrise: Ist das Schlimmste vorbei? Seine Sommer-Generalversammlung führte der Europäische Baumschulverband ENA (European Nurserystock Association) in diesem Jahr erstmals online durch, anstatt wie geplant in...

Den vollständigen Artikel lesen ...