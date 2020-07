Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - FieldPower, führender Anbieter von Field Service Management-Lösungen gab heute bekannt, dass Gartner sein Unternehmen als Nischenanbieter im 2020 Magic Quadrant for Field Service Management anerkannt hat. Das Unternehmen wurde in Bezug auf die Vollständigkeit und Umsetzung seiner Vision bewertet.Herr Venkatesh Sundaram, CEO von FieldPower meinte zu dieser Anerkennung: "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Gartner zu erhalten. Wir sehen uns positiv in unserer Fähigkeit bestätigt, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass uns unsere Wendigkeit und unsere Innovationsfähigkeit hierher gebracht haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Team einen wichtigen Beitrag für unsere Kunden und die Feld Service Management-Branche leisten können."Laut den Gartner-AnalystenJim Robinson und Naved Rashid, "haben die in diesem Magic Quadrant enthaltenen Anbieter ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Multitenant-SaaS und in vielen Fällen gehostete Single-Tenant-Produkte mit FSM-Unterstützung für mittlere und große Unternehmen in einer Reihe von Branchen anzubieten. Einige bieten eine enge, aber tiefgehende Optimierung der Serviceplanung vor Ort oder mobile Anwendungen an und andere wiederum breitgefasste Service-Suites."Klicken Sie hier (http://www.fieldpower.com/gartnermagicquadrant/Fieldservicemanagement), um ein kostenloses Exemplar des Berichts zu erhalten.Haftungsausschluss von Gartner:Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsveröffentlichungen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur solche Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Designierungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungsveröffentlichungen reflektieren die Stellungnahmen der Gartner-Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenaussage interpretiert werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich Garantien der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu FieldPower:FieldPower ist ein in Dubai ansässiges Technologieunternehmen des neuen Zeitalters, das sich auf Lösungen für das Field Service Management (FSM) konzentriert. Durch die Nutzung digitaler Technologien, darunter künstliche Intelligenz, IoT und Automatisierungstechnologien, kann FieldPower für seine Kunden einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern auf 4 Kontinenten ist FieldPower bestrebt, einen tiefgreifenden Einfluss auf das Fiel Service Management auszuüben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf www.fieldpower.com (http://www.fieldpower.com/).Pressekontakt:Karthik SubramanianVP - Marketingkarthiks@ducont.com+91-98409-05522Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1215021/FieldPower_Gartner_Magic_Quadrant.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1215022/FieldPower_Logo.jpgOriginal-Content von: FieldPower, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146543/4653478