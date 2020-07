HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Mangel/Pflegekräfte:



"Deutschland muss Wege gehen, die bisher in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle gespielt haben. So hat das Gutachten über die Personalausstattung in Pflegeheimen ergeben, dass sich die Engpässe weitgehend durch die Einstellung von geringer qualifizierten Assistenzkräften beheben lassen. Sie können voll ausgebildete Fachkräfte von Routinetätigkeiten entlasten, die sich dann mehr um Planung, Anleitung und Beaufsichtigung kümmern können. Eine gute Pflege hat sehr viel mit sozialer Kompetenz und Berufserfahrung zu tun, weniger mit der Länge der Ausbildung."/yyzz/DP/he

