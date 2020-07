=== *** 07:15 DE/Zalando SE - Telefonkonferenz zum Trading Update *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q, Genf *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +260.000 Personen zuvor: +528.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 3,9% *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 09:30 EU/Informelle Tagung der Gesundheitsminister (per Videokonferenz); gg 12:45 u.a. Pressestatement von Bundesgesundheitsminister Spahn 10:00 DE/Kion Group AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 12:00 DE/Nordex SE, ao HV (virtuell) *** 12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +5,2% gg Vm zuvor: +17,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: +12,4% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: 20,0 zuvor: 27,5 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.250.000 zuvor: 1.314.000 *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 17:10 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des Office of Financial Research 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Florida 19:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos ===

July 16, 2020

