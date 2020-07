Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PORSCHE - Die VW-Tochter Porsche lässt ihre Werke wieder "unter Volldampf" laufen, sagt Markenchef Oliver Blume. Trotz der wieder steigenden Verkäufe werde der Sportwagenhersteller in diesem Jahr sein Renditeziel von 15 Prozent verfehlen, mittelfristig hält Blume an dem Ziel aber fest. Helfen soll dabei der Ende 2019 gestartete erste rein elektrisch angetriebene Sportwagen Taycan, dem weitere Elektromodelle folgen sollen. "Ich gehe davon aus, dass das Leben nach der Krise bewusster wird und es einen deutlichen Schub für die E-Mobilität geben wird", so Blume. (Handelsblatt S. 18)

HUAWEI - "Es gibt keinen Grund für einen Vorab-Ausschluss von Huawei", sagte Jochen Homann, Chef der Bundesnetzagentur, in einem Interview. Man habe in Deutschland die kritischen Anforderungen festgelegt, die sicherstellen, dass alle Ausrüster vertrauenswürdige Technik abliefern. Alles Weitere sei eine politische Entscheidung, sagte er. (FAZ S. 17)

WIRECARD - Die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA wird die Rolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wirecard-Bilanzskandal durchleuchten. Dies hat die Behörde mit Sitz in Paris am Mittwoch angekündigt. Es gehe um eine "Einschätzung der aufsichtlichen Reaktion im Finanzberichtsbereich" auf die zur Pleite des Zahlungsabwicklers führenden Ereignisse, hieß es. Ziel der Untersuchung ist neben der BaFin die privatrechtlich organisierte Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), der das Bundesfinanzministerium bereits gekündigt hat. Abschließen will die ESMA ihre Analyse bis Ende Oktober. Die BaFin äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. Wie unterdessen nach Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz bekannt geworden ist, hatte sie in den Jahren 2017 und 2019 bei der Banktochter des Zahlungsabwicklers Sonderprüfungen durchgeführt. (Börsen-Zeitung S. 3/Welt S. 10)

DEUTSCHE BAHN - Über die Beteiligungen der Deutschen Bahn ist eine Debatte entbrannt. Die Bahn hält derzeit 555 Beteiligungen. Die Grünen üben Kritik, die Koalition verweist auf das Wirtschaftsunternehmen Bahn. (Handelsblatt S. 11)

MODERNA - Das Mittel der US-Biotechfirma Moderna zeigte in ersten Tests eine solide Immunreaktion. Ihre Langzeitwirkung müssen Covid-19-Vakzine aber erst noch beweisen. (Handelsblatt S. 22)

