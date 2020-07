The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DB5DFV1 DT.BANK MTN 10/20 BD00 BON EUR NCA HIBF XFRA DE000DXA1L48 LB.HESS.-THR. OP.09/20VAR BD00 BON EUR NCA WBNP XFRA DE000LB01ZE7 LBBW MTN.HYP.15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US30216BFR87 EXPORT DEV CND 15/20 BD00 BON USD NCA XFRA US06051GGN34 BANK AMERI. 17/21 FLR MTN BD01 BON USD NCA NCB8 XFRA US06051GGP81 BANK AMERI. 2021 FLR MTN BD01 BON USD NCA XFRA US126149AD59 CPC INTL 96/26 E BD01 BON USD NCA XFRA USG4721VNS99 IMPER.BRAND.FIN.15/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0225051811 NETWORK R.I.FIN.05/20 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA CA349553AD90 FORTIS 2039 BD02 BON CAD NCA XFRA DE000HSH4WL5 HCOB NEU 15 15/20 BD02 BON EUR NCA XFRA USL21779AA88 CSN RESOURCES 10/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0527351653 QATARI DIAR FIN 10/20REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1252173387 YONGDA INVESTM. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1622621222 ALLERGAN FNDG 17/29 BD03 BON EUR NCA ADJA XFRA LU2199485652 ADO PROPERTIES S.A. -ANR- EQ01 EQU EUR YCA YCF2 XFRA LU0055733355 CSIF11-CSL ITALY EQ.B EUR FD00 EQU EUR N