Das US-Finanzinstitut BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, NYSE: BLK) wird am 22. September 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 3,63 US-Dollar an die Investoren auszahlen. Record date ist der 4. September 2020. Damit zahlt BlackRock auf das Jahr hochgerechnet 14,52 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 568,59 US-Dollar (Stand: 15. Juli 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,55 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...