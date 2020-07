NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktie von Sartorius nach vorläufigen Zahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe seinen Ausblick wegen höherer Schätzungen für die Sparte BioProcess deutlich hochgeschraubt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechnet daher mit einer positiven Aktienreaktion, auch wenn die bisherige Kursentwicklung in diesem Jahr bereits stark gewesen sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST



DE0007165631

