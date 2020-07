FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Dell Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Eine Abspaltung der Softwaresparte VMWare sei nun auch offiziell auf dem Tisch sogar offenbar als bevorzugte Option, schrieb Analyst Jeriel Ong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte der Computerkonzern damit die Schulden senken, den potenziellen Verlust von Synergien adressieren und deutliche Steuerbelastungen vermeiden können, sieht er kaum Kritikpunkte./tih/ag



ISIN: US24703L1035

