FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CR8 XFRA US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01
XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS
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CR8 XFRA US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01
XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS
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