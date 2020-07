Der DAX-Index gehörte in den vergangenen drei Monaten zu den weltweit am besten performenden Leitindizes. Er hat um mehr als 20% zugelegt, was eine bessere Performance als der Dow Jones, S&P 500 und FTSE 100 darstellt. Die drei Indizes haben jeweils um ~14%, ~18% und ~6% zugelegt. Daher schauen wir auf einige ausgewählte Aktien aus dem DAX. Was bestimmte die DAX-Schlagzeilen? Der DAX war in letzter Zeit in den Nachrichten wegen Wirecard, dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...